Джеймс Кэмерон планирует расширить вселенную «Аватара» 29.07.2025, 11:50

Джеймс Кэмерон

Режиссер считает, что анимация добавит глубины и деталей миру Пандоры.

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил в интервью, что обсуждал с Disney возможность расширения франшизы «Аватар» в формате анимации, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, он хочет создать анимационный антологический сериал, действие которого будет происходить во вселенной «Аватара», но с неожиданными сюжетами.

«Я хочу сделать анимационную антологию — истории, которые вы не ожидали бы увидеть», — отметил Кэмерон. Также он допустил возможность создания полнометражного анимационного фильма, как для стриминга, так и для кинотеатров.

Режиссер вдохновляется проектом «Аниматрица» — анимационной антологией, расширившей вселенную «Матрицы». Кэмерон считает, что подобный формат может «добавить глубины и деталей» миру Пандоры. По его словам, в анимации можно рассказать предыстории персонажей и события, не вошедшие в основные фильмы, например, о первой экспедиции на Пандору.

В настоящее время Кэмерон и его команда продолжают собирать идеи и искать талантливых независимых режиссеров-аниматоров.

Следующий фильм серии — «Аватар: Огонь и пепел» — выйдет в прокат 19 декабря 2025 года. Это третья часть из запланированных пяти. По словам Кэмерона, зрителей ждет новая враждебное племя На’ви и более глубокие эмоциональные конфликты.

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