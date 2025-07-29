Ускоренный ультиматум Трампа Вадим Денисенко, УНИАН

29.07.2025, 11:56

Сейчас есть два варианта развития событий.

Президент США Дональд Трамп, после месяцев личных контактов с российским диктатором Владимиром Путиным, внезапно сократил срок, отведенный России для мирного соглашения в Украине. Теперь он составляет не пятьдесят, а десять-двенадцать дней. Как пишут американские медиа, слова президента Соединенных Штатов свидетельствуют о глубоком разочаровании. Но последуют ли за ними действия? И какими они будут?

Не надо быть большим аналитиком, чтобы понять: катализатором заявления о 10-12 днях стало соглашение США - ЕС. Но, повторюсь - это лишь катализатор определенных процессов (похоже, на соглашение с ЕС Дональд Трамп отводил те самые пятьдесят дней, а то, что соглашение подписано уже - ускоряет другие процессы).

Что находится в подводной части этого «айсберга», можно лишь догадываться. Но давайте попробуем выдвинуть даже не версии, а гипотезы относительно дальнейших действий президента Соединенных Штатов.

Во-первых, я не верю ни в какие резкие действия Дональда Трампа по эскалации ситуации с судоходством в Балтийском море. Вероятность того, что уже в августе начнут массово задерживать российские танкеры - мизерная. Так же никто завтра не будет принимать закон Грэма (так называемый закон об адских санкциях).

Во-вторых, все, что сейчас делает Дональд Трамп, нацелено не столько на Российскую Федерацию, сколько на Китай.

Договоренности с ЕС развязали ему руки: Европа будет двигаться в фарватере США и будущие переговоры с Китаем предполагают, в большинстве случаев, совместную позицию ЕС и США. Рынок ЕС, напомню, так же важен для Китая, как и рынок США.

В-третьих, сейчас есть два варианта развития событий.

Первый. Трамп попытается ускорить переговоры с Китаем и попытается выйти на какие-то договоренности в кратчайшие сроки (и тогда он действительно может поехать на празднование победы Китая над Японией, как победитель). Пока этот вариант не выглядит слишком реалистичным. Хотя ни Китай, ни США точно не хотят торговых эскалаций или, тем более, боевых действий. В этом случае, действительно, в кратчайшее время Китай начнет давить на Россию для прекращения боевых действий, а нас США будут вынуждать к жестким компромиссам. Каким? Можно фантазировать. Хотя все опции и так известны.

И второй вариант - в ближайшие пару недель Дональд Трамп подпишет некое соглашение между США, Индией и странами Персидского залива по замещению российской нефти. И тогда уже приступит к переговорам с Китаем.

В любом случае ждать осталось недолго. Но точно никаких пошлин в 100% или 500% никто принимать не будет. Игра будет значительно сложнее. А я могу лишь повторить: нам нужно выравнивать отношения с Китаем, как неизбежным вторым полюсом мира.

Вадим Денисенко, УНИАН

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com