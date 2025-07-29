В ГУР показали эксклюзивные кадры первого применения FPV-дронов с лодок в открытом море
- 29.07.2025, 12:06
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Уникальное видео.
Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения «Raven Group» в составе «Спецподразделения Тимура» Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море. Об этом сообщило ГУР МО и продемонстрировало видео, на котором показаны эксклюзивные кадры боевой работы разведчиков.
«Благодаря этому компоненту операции воины ГУР смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе «Петр Годованец» в Черном море», - отмечается в информации.
Отмечается, что оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.
«Борьба за украинское море продолжается!», - отмечают в ГУР.