«Думаю, указ подготовили неспроста» 2 29.07.2025, 12:05

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Вскоре услышим и про законный автомобильный рэкет.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница из минской Серебрянки:

— С ужасом читаю и думаю о преобразовании нашего уютного микрорайона в «каменную горку». Имею в виду «наведение порядка» на Высоком берегу и о сносе улицы Семенова.

Новые серые бетонные микрорайоны строятся на слезах людей, чтобы какой-нибудь очередной фаворит-карич смог положить себе в карман новый миллион долларов и поделить его с боссом.

Так, сейчас только в памяти у нас остался переулок Чижевских — классное, атмосферное место — где у людей были свои дома. И даже не дома, а лучше сказать родовые усадьбы. Ведь унаследовали это имущество «ад прадзедаў спакон вякоў». Жили там своей семьей, своей спокойной жизнью.

Наш друг Володя имел в своем саду более 15 сортов винограда, баню и беседку. Так вот, вырастив детей, когда уже настала та пара, когда можно сидеть во дворе, жарить мясо и пить красное вино, получил вместо усадьбы катух на 10-м этаже.

Представляете масштаб человеческой трагедии? Многие жители этого переулка не смогли пережить свое горе и отошли в лучший мир. Мне же эти переселения напоминают времена раскулачивания! Без объяснения забрали, выселили, увели из мира. Но ведь и этого мало!

Вот читаю новый указ, согласно которому военно-транспортная обязанность будет распространяться не только на транспорт государственных органов, но и на каждый автомобиль, который может быть изъят для нужд армии. Забрать машину могут во время мобилизации или в военное время.

Министерство обороны составляет список нужных автомобилей и деталей, а правительство следит за выполнением. Думаю, если указ подготовили, то неспроста. Вскоре услышим и про законный автомобильный рэкет.

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