Сайт «Хартия’97» приглашает на работу
- 29.07.2025, 12:17
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У нас есть три вакансии.
Фонд «Хартия’97» ищет для работы на сайте Charter97.org двух журналистов и администратора офиса редакции в Варшаве.
Условия для журналистов:
- опыт работы в интернет-журналистике приветствуется;
- важно знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории страны;
- владение белорусским и русскими языками (английский и польский – приветствуются);
- грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.
Администратор офиса:
Основные обязанности:
- управление повседневной деятельностью офиса;
- контроль документооборота;
- организация служебных поездок;
- базовое кадровое обслуживание.
Требования:
- знание польского и русского языков; знание английского будет преимуществом,
- хорошие навыки организации работы.
В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Варшаве, и имеющие высшее образование.
CV присылать на адрес: charter97@gmail.com