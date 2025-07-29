Российских школьников заставили написать благодарственное письмо Ким Чен Ыну

Российских школьников заставили написать благодарственное письмо Ким Чен Ыну6
- 29.07.2025, 12:25
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За «отдых» в КНДР.
Группа российских школьников направила письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором поблагодарила за возможность «насладиться» отдыхом в детском лагере «Сондовон» на территории республики, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, письмо было зачитано 28 июля на встрече участников смены из России и КНДР и «с почтением» передано «ответственным работникам». На мероприятии присутствовал председатель центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сон Иль, передает The Moscow Times.
В ходе «Вечера дружбы», как пишет ЦТАК, российские школьники поделились своими впечатлениями от знакомства с корейскими сверстниками и от жизни в лагере. Также участники смены подготовили совместный концерт, на котором исполнили танцевальные и музыкальные номера, что «укрепило чувство дружбы между детьми двух стран». Российско-корейская смена стартовала в лагере «Сондовон» 22 июля. Перед этим президент РФ Владимир Путин выразил благодарность руководству КНДР и лично Ким Чен Ыну за организацию отдыха для детей погибших участников войны против Украины.
В 2024 году российских детей также отправляли в северокорейский лагерь. Тогда республику посетили около 250 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Липецкой, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского, Приморского краев и Сахалина. Они пробыли в лагере с 22 июля по 2 августа.
«Сондовон» был построен около 60 лет назад в корейском Вонсане на берегу Японского моря. Лагерь занимает площадь 10 га. Его реконструировали в 2014 году и открыли прием детей. В «Сондовоне» есть пляж с аквапарком и океанариумом, спорткомплекс, кинотеатр, комната с видеоиграми и столами для аэрохоккея.
Один из россиян, который побывал в лагере в 2015–2016 годах, рассказывал, что нахождение там сопровождалось жесткими ограничениями на передвижение и ежедневными пропагандистскими мероприятиями. В рамках последних детей заставляли петь песни в честь корейских вождей и чистить их памятники. Также школьникам показывали мультфильм, герои которого бомбили Белый дом США.
По словам россиянина, в лагере их кормили одной и той же едой — «крошечные кусочки курицы, почти никакого другого мяса», иногда кальмары с рисом и сдобными булочками. При этом северокорейцы свободно продавали школьникам рисовую водку и сигареты.