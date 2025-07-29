«Вкус конфет и шоколадок смутил» 7 29.07.2025, 12:24

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Качество белорусских сладостей значительно упало.

Об этом сайту Charter97.org рассказала читательница Людмила:

— Граница разделила нашу семью. Радует только то, что пока еще у родителей есть здоровье приехать к нам. Есть возможность не только виртуально посмотреть и послушать друг друга, а обнять родных, расцеловать и разговаривать-разговаривать безостановочно.

Каждый раз как привет с родины прошу родителей привезти коммунарковских конфет и спартаковских шоколадок. Так они и делают.

Но на этот раз сын отказался есть шоколадный батончик, мол, невкусный. Я смутилась, потому что дети мои редко едят конфеты, сладким не избалованы. А потом решила почитать состав батончика. И действительно, он изменился. Какао-масло частично заменено пальмовым маслом. Поэтому и вкус уже совсем другой.

Некогда у белорусских конфет была хорошая репутация и изысканный вкус. Вспомните только «Столичные», «Грильяж», «Аленку», «Птичье молоко», «Минчанку». Теперь же цена этих конфет стала очень высокой, а качественные компоненты заменяют новыми продуктами, о вкусе которых можно сказать двумя словами: липнут к зубам.

Оно и не удивительно на сегодняшний день, когда в стране упадок, то все чаще и чаще появляются сообщения о некачественных белорусских продуктах.

А что касается конфет... Некогда собственник фабрик был «раскулачен», а предприятия переданы под государственный контроль. Поэтому такое и качество, и цена. Как некогда была пословица «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Правда, если хозяина-собственника нет, то все ослабевает.

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