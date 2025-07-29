Еще один экономический просчет Лукашенко 3 29.07.2025, 12:42

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Импорт снова не победили.

Во что вылилось стремление властей заставить белорусов покупать отечественное — пишет «Салiдарнасць».

По итогам первого полугодия 2025 года доля товаров белорусского производства в розничной торговле составляет, похоже, минимум за последние 20 лет. Судя по данным Белстата, отечественные товары занимают в товарообороте всего 54,6%. В то время как год назад показатель был 57,9%.

При этом в планах правительства было неуклонное повышение продаж товаров отечественных производителей — в 2025 году, в частности МАРТу была поставлена задача довести долю белорусского до 63%.

Министерство торговли, впрочем, заявило, что ему «удалось выйти на положительную динамику», а потому чиновники намерены стимулировать продажи отечественных товаров и дальше.

Как говорится, блажен, кто верует. Вот только реальные цифры со словами представителей ведомства не коррелируют. Судите сами: десять лет назад, в 2015 году, доля товаров отечественного производства в белорусской розничной торговле составляла без малого 70%, а в 2005 году — превышала 80%.

И это еще один очевидный «успех» практики ручного регулирования и принуждения, которую упорно использует режим Лукашенко.

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