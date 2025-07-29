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Простить или наказать Путина: Трамп стоит перед сложным выбором

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  • 29.07.2025, 12:59
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Простить или наказать Путина: Трамп стоит перед сложным выбором

Каждое решение серьезно отразится на глобальной политике.

В 2025 году после многих бесед с Путиным президент США резко изменил свое отношение к России. 14 июля глава Белого дома дал Путину время в течение 50 дней заключить соглашение с Украиной. Вчера он этот срок сократил до 10-12 дней.

С одной стороны, Трамп разочарован действиями Путина, но и, с другой стороны, пока неизвестно, какие действия последуют после истечения срока ультиматума, сообщает CNN.

Самый мощный ответ Путину — введение вторичных санкций против стран, закупающих у РФ нефть и газ. Этот шаг действительно нанесет серьезный удар по экономике РФ, однако здесь есть риски и для самих США.

Пока Трамп в Шотландии выступал с новыми угрозами в адрес РФ, его команда уже вела переговоры с Китаем в Швеции относительно нового торгового соглашения.

Эксперты задаются вопросом: готов ли Трамп разрушить все свои планы ради Украины. Решительный удар по Путину станет демонстрацией жесткости и независимости Трампа.

А вот очередное бездействие со стороны президента США лишь укрепит позицию критиков в том, что Трамп только мастак говорить и ничего не делать.

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