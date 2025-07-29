Зеленский подписал ряд законов по военной службе и воинской подготовке 1 29.07.2025, 13:29

Ранее за них проголосовала Верховная Рада.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подписи под рядом законов, проголосованных в июле народными депутатами в Верховной Раде. Среди этих законов - восстановление офицерской подготовки для студентов-медиков и добровольное право для украинцев в возрасте 60+ подписывать контракты для прохождения военной службы, передает УНИАН.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, соответствующие законы возвращены в парламент с подписью президента Украины сегодня, 29 июля.

В частности, Зеленский подписал закон, который предусматривает восстановление обязательной офицерской подготовки для студентов, получающих образование медиков и фармацевтов в университетах (регистрационный номер 13276). Этот закон предусматривает установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Кроме того, президент Украины поставил подпись под законом, который предоставляет лицам в возрасте 60+ право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы. Это создает возможность для опытных специалистов помогать на небоевых и специализированных должностях.

Этот закон «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе» (регистрационный номер 13229) был принят в парламенте 16 июля 2025 года.

Вместе с тем, Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату дополнительного вознаграждения инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений (регистрационный номер 13320). Это дополнительное вознаграждение составит от 15 тыс до 30 тыс гривен с учетом их уровня подготовки (квалификации).

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