«Не спали всю ночь» 7 29.07.2025, 13:20

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Фото: onliner

Что происходит во дворе в Минске, где упал дрон.

Ночью 29 июля в Минске упал беспилотник. Tochka.by съездила на место происшествия и пообщалась с очевидцами.

Жители многоэтажки по улице Матусевича, 72 рассказывают о том, что произошло ночью, осторожно, глядя друг на друга. На этот момент информация еще не была официально подтверждена, поэтому люди с осторожностью пересказывали новости.

Соседи говорят, что около 02:00 слышали странные звуки, после чего приехали аварийные службы. Люди обеспокоены — детский сад рядом. К 10:00 во дворе уже почти не оставалось следов происшествия.

Только одна супружеская пара грустно заклеивает стекло своего автомобиля — им не повезло: на их машину упали обломки. Окна их квартиры выходят не во двор, где все происходило, а на противоположную сторону. Поэтому пара ночью не услышала шум.

«Нам позвонили в 08:39 и сказали, что нашу машину повредили. Неопределенное лицо. Написали заявление. Кто что говорит. Это уже потом мы узнали, что это был беспилотник», — рассказали владельцы пострадавшего авто.

Кроме их машины, обломки беспилотника повредили еще и соседнюю, рядом припаркованную.

Во дворе убирается дворник. Когда он пришел, на месте работали экстренные службы, а территория была огорожена.

«Говорят, дрон врезался. Якобы на крышу. Спасатели снимали. Машины повредились. Но я пришел на работу, когда все, по сути, уже убрали», — рассказывает мужчина.

В окна выглядывают взволнованные соседи. В подъезд спешит пенсионерка с сумками. Только приехала с дачи — сразу к дочери.

«Она мне рассказала, что тут такое творилось! Всю ночь не спали. А бог его знает, что это было», — говорит пенсионерка.

Информацию о беспилотнике в Минске подтвердила пресс-служба Министерства обороны: БПЛА был сбит 29 июля около 02:00.

«В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы 02:33 БПЛА упал в районе дома 72 по улице Матусевича Минска. Пострадавших нет», — сообщила пресс‑служба Минобороны.

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