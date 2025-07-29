Доллар резко подорожал

Доллар резко подорожал1
- 29.07.2025, 13:07
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Сразу на 6,48 копеек.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились заметным укреплением доллара, евро и юаня. Российский рубль, напротив, подешевел.
Курс доллара вырос на 2,19% (на 6,48 копеек) — до 3,0198 белорусского рубля.
Евро прибавил 0,38% (1,25 копейки) и составил 3,4706 рубля.
Китайский юань подорожал на 2,32% — за 10 юаней давали 4,2032 рубля.
А вот российский рубль просел: минус 0,93% (3,44 копейки). Стоимость 100 российских рублей составила 3,6658 белорусского рубля.