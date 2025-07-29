Бойцы ВСУ вдвоем атаковали российских штурмовиков и взяли их в плен 29.07.2025, 13:35

Украинские воины показали «ювелирную» работу на видео.

Во время очередной операции вблизи Торского воины 63-й бригады ВСУ показали пример настоящего мужества и мастерства. Вдвоем они атаковали группу российских штурмовиков, которые засели в блиндажах, и заставили врага сдаться в плен.

Эта успешная операция в очередной раз доказывает высокий уровень подготовки и решительность наших защитников на передовой. Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады.

Детали операции

Пехотинцы 63 бригады Украины не просто сдерживают врага, но и активно контратакуют. Недавно ребята из 51 батальона провели зачистку леса вблизи Торского, где наткнулись на российских штурмовиков, которые спрятались в блиндажах.

Сначала оккупанты пытались сопротивляться, но после нескольких метких «подарков» быстро осознали: лучше сдаться в плен, чем погибнуть. Два украинских воина вдвоем сумели взять в плен врагов – яркий пример блестящей работы и смелости.

«Блестящая работа настоящих Стальных Львов, браво!» – отметили в бригаде.

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