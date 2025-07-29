Новый ультиматум Трампа обрушил курс российского рубля 29.07.2025, 13:44

До минимумов с апреля.

Рубль продолжает резко дешеветь на Московской бирже и форексе второй день подряд после жестких заявлений президента США Дональда Трампа, который потребовал от Кремля в течение 10-12 дней остановить войну, а в противном случае пригрозил лишить Россию последних покупателей нефти, пишет The Moscow Times.

Биржевой курс юаня во вторник поднимался до отметки 11,51 рубля — самой высокой с начала апреля, а доллар и евро на биржевом рынке переписали максимумы с начала мая — 82,61 рубля и 95,37 рубля соответственно.

За неполные два дня торгов рубль потерял 4% по отношению к китайской валюте, 3,7% — к американской и более 2% — к европейской, что стало сильнейшим падением курса с начала 2025 года.

Ослабление рубля — это «тревожный сигнал», который стал «прямым следствием жестких заявлений из Вашингтона», пишут аналитики ИФК «Солид». Трамп подтвердил угрозу введения пошлин вплоть до 100% против покупателей российской нефти, число которых после вторжения в Украину сузилось узкого круга азиатских стран.

Более 80% всего нефтяного экспорта из РФ сейчас уходит в Китай и Индию. А нефтезаводы последней уже начинают раздумывать об альтернативах «токсичным» российским баррелям, рассказали Reuters источники на рынке.

Кроме того, на рубль давят снижение ключевой ставки ЦБ и введенный накануне запрет на экспорт бензина, который лишит рынок дополнительного притока валюты, пишут аналитики «Цифра брокер». Уже к концу августа курс доллара может подскочить до 90 рублей, не исключает инвестбанкир Евгений Коган.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец прогнозирует рост американской валюты почти до 100 рублей на конец года. Девальвация остро нужна бюджету, дефицит которого на середину июля превысил 4 триллиона рублей вместо 1,2 трлн, изначально заложенных на весь год.

«На российскую валюту давление оказывает комбинация факторов — усилившиеся риски санкций, снизившаяся ключевая ставка и сократившиеся на время продажи валюты экспортерами после завершения налогового периода», — перечисляет аналитик «Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

«В перспективе до конца года ослабление рубля может продолжиться», — предупреждает «Цифра брокер»: валютная выручка нефтегазовых экспортеров снижается, а с ней — и продажи валюты на бирже. При этом спрос на валюту будет расти, если потребители снова начнут активно покупать в кредит гаджеты и технику из-за снижения ставок.

Дальнейшее ослабление рубля может привести к некоторому повышению инфляции осенью, указывают эксперты, а это, в свою очередь, может поставить под вопрос дальнейшее снижение ставки Центробанка.

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