В Беларуси за полгода изъяли более 300 такси 29.07.2025, 13:54

Огромная цифра.

В Беларуси изъяли уже 307 легковых автомобилей, так как они не были включены в реестр автомобильных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал действовать в Беларуси в ноябре 2024-го. Перевозки на машинах, не включенных в реестр, считаются незаконными.

По состоянию на 28 июля в нашей стране было зарегистрировано более 26 тыс. такси. В реестре насчитывается 5,5 тыс. перевозчиков автомобилями-такси, а также 37 тыс. водителей.

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