В Витебске «дорожный учитель» заблокировал дорогу и сломал авто другому водителю 3 29.07.2025, 14:07

3,436

История получила продолжение.

В Витебске суд признал местного жителя виновным в хулиганстве на дороге. Инцидент произошел 6 марта: водитель на Volkswagen Transporter устроил разборку с другим участником движения, который, по его мнению, подрезал его на дороге, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина перегородил проезжую часть, остановился поперек двух полос и перекрестка, помешал движению общественного транспорта и других автомобилей. Затем вышел к Hyundai Accent, за рулем которого находился «обидчик», начал кричать, оскорблять, махать руками, требовал выйти из машины, резко поднимал и опускал рычаг левой щетки очистителя лобового стекла, а потом — сорвал передний номер с бампера, бросил его на капот и повредил автомобиль.

В результате повреждения получили дворники, рычаг стеклоочистителя, рамка номера и покрытие капота.

На суде мужчина свою вину не признал, заявил, что ничего противоправного не делал. Тем не менее показания свидетелей, запись с видеорегистратора и другие материалы убедили суд в обратном. Его действия расценили как хулиганские (ч. 1 ст. 339 УК) — не просто порыв гнева, а демонстративное нарушение порядка и пренебрежение к другим людям на дороге.

Суд назначил наказание — штраф в размере 150 базовых величин (6300 рублей). Апелляция результата не изменила: приговор вступил в законную силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com