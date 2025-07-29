Кремль шокирован новым ультиматумом Трампа 7 29.07.2025, 14:10

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Песков растерялся, делая заявление для СМИ.

Кремль ошеломлен неожиданной и резкой атакой со стороны американского президента Дональда Трампа. Ультиматум, в котором Трамп сократил срок для завершения войны до 10-12 дней и пригрозил разрушительными санкциями против российской нефти, стал дипломатическим ударом, к которому Москва явно не была готова, пишет «Диалог.UA».

С утра российские СМИ обратились за комментарием к Пескову, который очень аккуратно подбирал слова, стараясь не спровоцировать новую агрессию со стороны Вашингтона.

Невнятный ответ из Кремля

Вместо привычных угроз и категоричных заявлений, которые Москва обычно раздает в таких случаях, официальный ответ был на редкость скромным. Песков, пресс-секретарь Путина, утром выступил с блеклым и осторожным заявлением, дважды повторив фразу «мы приняли к сведению», словно растерялся.

Эксперты удивлены и отмечают, что это звучит, скорее, как попытка не усугубить и не разозлить Трампа еще больше, чем как уверенное отстаивание позиции. Кремль избежал даже намека на агрессивную риторику. Кремль замер, подбирая варианты ответа Обычно Россия отвечает хамством. Но на этот раз тишина, осторожность, дипломатическое юление.

Песков фактически зачитал нейтральную мантру, несколько раз повторив: «Мы приняли к сведению…» — как будто от страха сказать что-то лишнее.

Трамп закрыл дверь перед Путиным

Накануне Трамп, выступая рядом с британским премьером Стармером в Шотландии, объявил о сокращении ранее озвученного 50-дневного срока ультиматума до 10–12 дней.

Он также подчеркнул, что не заинтересован во встрече с Путиным, намекнув, что российский лидер выглядит нерешительно и непригоден для серьёзных переговоров.

Трамп пригрозил введением вторичных санкций против покупателей российской нефти, в первую очередь Индии и Китая, что может лишить Москву ключевых источников валюты. Это — удар по самому больному месту кремлёвской экономики.

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