Со счетов белорусов начали автоматически списывать деньги

Со счетов белорусов начали автоматически списывать деньги10
- 29.07.2025, 14:17
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После подписи Лукашенко.
В Беларуси с недавних пор появился механизм упрощенного исполнительного производства, который позволяет органам принудительного исполнения автоматически списывать с белорусов штрафы за некоторые административные правонарушения.
Как будет работать эта система, объяснили в главном управлении принудительного исполнения Министерства юстиции, пишет Telegraf.news.
Упрощенный порядок взыскания штрафов прописан в поправках к закону «Об исполнительном производстве», которые подписал Лукашенко 12 июля 2025 года. Официально основные положения закона вступят в силу только с 1 января 2026 года.
Однако деньги уже начали списывать с банковских счетов проштрафившихся белорусов в автоматическом режим — через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО).
В главном управлении принудительного исполнения Минюста пояснили, как это работает:
Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство при поступлении заявления (например, после постановления о превышении скорости, зафиксированных камерой на дороге).
Если нарушитель не уплатил штраф добровольно в установленный органом, ведущим административный процесс, срок, судебный исполнитель через АИС ИДО выставляет платеж.
По выставленном платежу система автоматически списывает деньги со счета должника.
После проведения оплаты исполнительное производство будет закрыто.
В Минюсте пояснили, что с должника, проигнорировавшего требования о добровольной уплате штрафа, также могут взыскать принудительный сбор — не менее 0,5 базовой величины (то есть 21 рубля на сегодня). Кроме того, законом ограничена максимальная сумма штрафа, который судебные исполнители могут списать с банковской карты автоматически — не более 20 базовых величин (то есть до 840 рублей).
Кстати, списать деньги могут не только с банковского счета должника, но с его вклада или депозита в небанковских кредитно‑финансовых организациях и даже с электронного кошелька. Более того, в отдельных случаях, чтобы повлиять на проштрафившегося должника, ему могут запретить совершать определенные действия в отношении собственных денежных средств и иного имущества.
При этом в Минюсте подчеркнули, что в случае если должник штраф оплатил еще до возбуждения исполнительного производства, но с его счета списали лишние деньги, он может обратиться к судебному исполнителю и потребовать возврата списанной суммы. Для этого помимо самого заявления необходимо будет предоставить квитанцию об уплате штрафа.