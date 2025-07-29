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Германия разрабатывает дальнобойные дроны для поражения глубоких тылов врага

  • 29.07.2025, 14:21
Германия разрабатывает дальнобойные дроны для поражения глубоких тылов врага

В Handelsblatt раскрыли детали.

Вооруженные силы Германии начали подготовку проекта по разработке ударных беспилотников большой дальности, предназначенных для поражения целей в глубине территории противника.

Об этом сообщает Handelsblatt.

По данным издания, три консорциума разрабатывают соответствующие концепции после того, как военно-воздушные силы Германии направили запрос ведущим оборонным компаниям и стартапам.

В проекте участвует компания Airbus Defence совместно с американским стартапом Kratos, а Rheinmetall сотрудничает с разработчиком дронов Anduril. Также к работе подключен мюнхенский стартап Helsing.

«Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаруженными. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые подобные беспилотники», - говорится в материале.

Уточняется, что дальность полета новых дронов должна превышать тысячу километров, а скорость полета должна приближаться к скорости звука. Кроме того, БПЛА хотят сделать автономными, полагаясь на искусственный интеллект.

Министерство обороны Германии подтвердило Handelsblatt, что предварительные переговоры по проекту уже прошли. Однако тендер пока не объявляли.

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