«Трамп вытесняет Россию с нефтяного рынка» 2 29.07.2025, 15:38

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Политолог указал на важное событие, которое предшествовало новому ультиматуму президента США.

Президент США Дональд Трамп выставил новый ультиматум Путину для заключения мира с Украиной — 10-12 дней.

Почему президент США решил сократить срок? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Трамп обосновал это вполне логично: ждать 50 дней нет смысла, поскольку прогресса не было. Мы видели, чем завершились последние переговоры в Стамбуле. Некоторые договоренности по поводу обмена пленных были достигнуты, но не более.

Дальше обмена пленных речи не идет, нет никаких реальных договоренностей о прекращении огня. Продолжение всего этого не очень хорошо с точки зрения репутации президента США, потому что все прекрасно понимают — в оставшиеся дни Россия нанесет не один ракетно-дроновый удар по территории Украины. Более того, они уже начали переходить к откровенным провокациям, например, в отношении Литвы.

Имею в виду последний залет «Шахеда» на территорию балтийской страны. Реальная ситуация выглядит так, что Россия начинает усиливать эскалацию, которая уже включает в себя угрозы непосредственно странам НАТО.

Другой вопрос в том, а что будет делать Трамп. Это вопрос, на который ни у кого нет ответа. Первоначально, когда Трамп свой ультиматум выдвигал, речь шла о вторичных санкциях в отношении покупателей российской нефти. Введет ли их Трамп? Ведь это должно означать введение соответствующих санкций против значимых стран: Индии, Китая. У меня есть гипотеза, почему именно сейчас Трамп поставил вопрос о снижении этого срока.

Произошло заключение соглашения между ЕС и США. Согласно этому соглашению, Европейский союз берет на себя крупные обязательства покупки американских энергоресурсов. И, соответственно, это означает, что Соединенные Штаты окончательно вытесняют Россию с соответствующего европейского рынка. Мы знаем, что в начале работы администрации Трампа обсуждался вопрос о том, что Россия и США могут сотрудничать в нефтегазовой сфере. То есть США снимают санкции, принимают участие в разработке российских энергоресурсов. Более того, обсуждался вопрос о том, что Соединенные Штаты забирают себя так называемый «Северный поток».

Соответственно, будут своего рода посредниками между Россией и Европой в плане продажи российского газа. Это была своего рода морковка для Путина, ради которой он мог бы, по мнению администрации Трампа, согласиться на прекращение огня. Но новые реалии показывают, что Соединенные Штаты встали на путь, которой исключает уже какое-либо сотрудничество в энергетической сфере с Россией. Ведь вместо того, чтобы сотрудничать и совместно продавать газ в Европу, они вытесняют РФ с европейского рынка.

В этой ситуации введение каких-либо санкций выглядит уже вполне логично. Нет особого смысла тянуть время. Но здесь станет вопрос о позиции Индии, поскольку она, в принципе, уже заявляла ранее о том, что может обойтись без российской нефти. Теперь же ЕС совместно с США должны договариваться с Индией о том, каким-то образом она откажется от российской нефти.

Тогда бы тезисы о вторичных санкциях приобрели большее значение, потому что США действительно могли бы поднять вопрос о вторичных санкциях, которые бы коснулись Китая. Тогда есть поле для маневра с точки зрения Пекина, чтобы КНР добивалась от России прекращения огня.

Подводя итог, я все это связываю с двумя факторами.

Во-первых, США изменили свою стратегию и больше не хотят в энергетической сфере сотрудничать с Россией, больше ориентированы на то, чтобы ее из этой сферы вытеснять.

Во-вторых, это недоговороспособность Путина. Он не хочет идти на какие-то минимальные уступки. В этой ситуации Трамп растрачивает свою репутацию на то, чтобы, скажем так, пытаться договориться с тем, кто с тобой явно ни о чем серьезном договариваться не хочет, а выдвигает какие-то неадекватные требования.

У Путина действительно был шанс договориться с Трампом на очень выгодных для него условиях, но он этого не захотела.

— Кремль ответил президенту США устами Медведева. Тот вовсе пригрозил войной. Ранее Россия старалась сдерживаться от словесной эскалации. Почему в этот раз Трампу решили ответить?

— Медведев и раньше делал заявление, в том числе и нападки на Трампа были. Это, наверное, какое-то испытание, проверка на вшивость американской администрации, как они на это отреагируют.

Может быть, дадут заднюю, может быть, наоборот, риторика станет более агрессивной. Если риторика будет более агрессивная, то заднюю могут дать россияне. Все-таки это игра на нервах. Ключевой аргумент, который они используют, — ядерный шантаж. Опять-таки, это попытка надавить на Трампа через его избирателя. Мол, действия президента США могут привести к войне.

— Какие варианты развития событий вы видите после истечения ультиматума Трампа?

— Варианты могут быть разные, поскольку мы не знаем, действительно ли Трамп введет эти вторичные санкции. Наверное, ему что-то придется делать. Какие-то санкции ему придется вводить.

Насколько эти санкции будут масштабные, мне сказать тяжело. Но думаю, что предметом соответствующих переговоров будут Индия и Китай. Трамп рассчитывает, что его блеф сработает, ключевые экономические партнеры России согласятся на то, что нужно на Россию давить, чтобы она шла на прекращение огня.

Думаю, что нас будет ждать очень много разнообразных дипломатических заявлений, встреч, каких-либо переговоров. Все будут блефовать в этой ситуации. Но если Трамп настроен серьезно, в последний момент не отступит (как он тоже иногда делает), а будет продвигать этот тезис, то ситуация для Путина может ухудшиться. Индия точно не будет, рискуя отношениями с ЕС, защищать Путина.

Думаю, что в конечном счете какие-либо санкции будут введены. Возможно, Россию удастся выдавить для начала с индийского рынка. По поводу Китая все будет сложно, но там будет довольно-таки сложное противостояние, где Пекин, возможно, решит, что сейчас не очень выгодно начинать какую-то очередной торговую войну с США.

Пекин, например, может надавить на Путина с тем, чтобы тот хотя бы на какое-то прекращение огня пошел. Хотя сейчас ситуация не выглядит настолько очевидной, но все-таки я рассматриваю, что именно сейчас вероятность прекращения огня не нулевая.

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