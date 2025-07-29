Симоньян заявила о назревающем в России бунте

Симоньян заявила о назревающем в России бунте13
- 29.07.2025, 14:38
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Пропагандистка озвучила причины.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась, что атаки украинских беспилотников вызывают коллапс в аэропортах страны-агрессора России. Путинистка искренне не понимает, для чего это делается, и обвиняет украинцев в создании бунта среди россиян.
Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер», сообщил Telegram-канал «Сеятель ветра».
«Они (украинцы. – Ред.) пытаются создать бунт у нас. Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько беспилотников, но огромное количество. Вот все, зачем делается? Какая у этого военная тактика?» – заявила Симоньян.
Впоследствии она сама дала ответ на свой вопрос и заявила, что украинская сторона пытается расшатать россиян, чтобы они «стали политизированы в другую сторону».
«Для того, чтобы возможность полететь на море для них (россиян. – Ред.) стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны это есть результат СВО. А результат СВО – это такая вот необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре», – сказала пропагандистка.
Симоньян подчеркнула, что ради войны в Украине, российским гражданам иногда придется отказаться от отпуска или даже его отменить.
«Ну так может, чтобы не было коллапса, просто не надо атаковать соседние государства, и тогда не будет прилетать в ответ? И никакого коллапса тогда не будет», – написали в Telegram-канале «Сеятель ветра».
Напомним, 28 июля в российском аэропорту Шереметьево произошел очередной коллапс, в результате чего десятки рейсов были задержаны или отменены.