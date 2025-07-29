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Симоньян заявила о назревающем в России бунте

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  • 29.07.2025, 14:38
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Симоньян заявила о назревающем в России бунте

Пропагандистка озвучила причины.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась, что атаки украинских беспилотников вызывают коллапс в аэропортах страны-агрессора России. Путинистка искренне не понимает, для чего это делается, и обвиняет украинцев в создании бунта среди россиян.

Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер», сообщил Telegram-канал «Сеятель ветра».

«Они (украинцы. – Ред.) пытаются создать бунт у нас. Они зачем устраивают коллапс в наших аэропортах в разгар курортного сезона? Зачем они на этой неделе пустили, я даже не знаю сколько беспилотников, но огромное количество. Вот все, зачем делается? Какая у этого военная тактика?» – заявила Симоньян.

Впоследствии она сама дала ответ на свой вопрос и заявила, что украинская сторона пытается расшатать россиян, чтобы они «стали политизированы в другую сторону».

«Для того, чтобы возможность полететь на море для них (россиян. – Ред.) стала важнее, чем будущее страны. А будущее страны это есть результат СВО. А результат СВО – это такая вот необходимость мириться с тем, что вот дети спят в коридоре», – сказала пропагандистка.

Симоньян подчеркнула, что ради войны в Украине, российским гражданам иногда придется отказаться от отпуска или даже его отменить.

«Ну так может, чтобы не было коллапса, просто не надо атаковать соседние государства, и тогда не будет прилетать в ответ? И никакого коллапса тогда не будет», – написали в Telegram-канале «Сеятель ветра».

Напомним, 28 июля в российском аэропорту Шереметьево произошел очередной коллапс, в результате чего десятки рейсов были задержаны или отменены.

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