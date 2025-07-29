Сенаторы-республиканцы поддержали новый ультиматум Путину

Сенаторы-республиканцы поддержали новый ультиматум Путину4
- 29.07.2025, 14:41
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Кремль предупредили, что Трамп «не будет играть в игры».
Сенаторы-республиканцы США считают, что единственный путь принудить Путина к миру - через экономическое давление и силу. Поэтому поддержали подход Дональда Трампа к России.
Об этом сообщает корреспондент «Общественного» из Вашингтона.
Сенатор США от штата Луизиана, республиканец Джон Кеннеди, заявил, что российский диктатор «имеет кровь под ногтями» и является «мясником» не только украинцев, но и собственного народа. А взаимодействие с ним сравнил с «кормлением акулы с руки».
«Путин понимает только силу. С ним невозможно найти общий язык. Единственный способ принудить его к переговорам - заставить голодать его военную машину. Мы должны ударить по его бюджету, остановив продажу российской нефти через вторичные санкции», - заявил Кеннеди.
Он отметил, что Путин пренебрежительно относится к США и лично к Трампу, а раньше «врал еще до того, как научился говорить».
Сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено отметил, что Путин «скоро узнает», что Трамп - не Джо Байден, и с ним не удастся играть в игры.
«Убийства в Украине должны прекратиться. И если Путин хочет затянуть это или играть - он узнает, что Трамп в эти игры не играет», - сказал Морено.
Сенатор Джеймс Риш добавил, что лично общался с Трампом о ситуации. По его словам, президент США испытывает фрустрацию из-за действий Путина, однако в Вашингтоне ожидают изменений в ближайшее время.