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В Мядельском районе «утонувший» рыбак вернулся за лодкой

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  • 29.07.2025, 14:54
  • 2,822
В Мядельском районе «утонувший» рыбак вернулся за лодкой

Необычная история.

Вчера спасатели двух станций в Мядельском районе выехали на озеро Свирь. Оттуда поступили сообщения о предположительно утонувшем человеке: на расстоянии около 50 метров от камышей перевернулась рыбацкая лодка, рядом никого.

Глубина в том месте — примерно 4 метра. На дне водолаз обнаружил два удилища и рыбацкий сапог. Спасатели продолжили искать утонувшего человека.

Представитель ОСВОД Екатерина Михалева уточнила onliner.by, что поисковые работы велись два с половиной часа и закончились совсем не так, как ожидалось: погибший рыбак «ожил».

Вместе с другом он приплыл за той самой лодкой. Как выяснилось, за день до этого он действительно опрокинулся в ней, будучи без спасательного жилета, но смог самостоятельно доплыть до берега. Перед спасателями мужчина тоже появился без жилета — ему вынесли предупреждение.

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