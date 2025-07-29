В Мядельском районе «утонувший» рыбак вернулся за лодкой

В Мядельском районе «утонувший» рыбак вернулся за лодкой2
- 29.07.2025, 14:54
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Необычная история.
Вчера спасатели двух станций в Мядельском районе выехали на озеро Свирь. Оттуда поступили сообщения о предположительно утонувшем человеке: на расстоянии около 50 метров от камышей перевернулась рыбацкая лодка, рядом никого.
Глубина в том месте — примерно 4 метра. На дне водолаз обнаружил два удилища и рыбацкий сапог. Спасатели продолжили искать утонувшего человека.
Представитель ОСВОД Екатерина Михалева уточнила onliner.by, что поисковые работы велись два с половиной часа и закончились совсем не так, как ожидалось: погибший рыбак «ожил».
Вместе с другом он приплыл за той самой лодкой. Как выяснилось, за день до этого он действительно опрокинулся в ней, будучи без спасательного жилета, но смог самостоятельно доплыть до берега. Перед спасателями мужчина тоже появился без жилета — ему вынесли предупреждение.