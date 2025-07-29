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Пара из Гродно нашла в одном месте 114 боровиков

  • 29.07.2025, 15:03
  • 1,404
Пара из Гродно нашла в одном месте 114 боровиков

При этом специально за грибами не ехали.

В лесах Гродненщины стартовал долгожданный сезон боровиков. В соцсетях появляются десятки фото и видео с грибными трофеями — у кого-то все проходит удачно, но требует немало усилий, а на кого-то грибы сыплются как из ведра (только успевай закидывать обратно в ведро).

Эпичнее всего пока получилось у гродненцев Максима и Аллы. Во время прогулки в лесу возле Поречья пара наткнулась на грибное «место силы» и буквально на одной поляне собрала 114 боровиков. Видео опубликовало издание NewGrodno.by.

«Столько мы грибов никогда не собирали никогда», — восхищенно говорит Алла, а Максим добавляет: «А еще сколько выкинули!». По словам мужчины, за грибами они целенаправленно не ехали — просто решили заглянуть в лес, услышав, что начался сезон.

Теперь перед семьей встал непростой, хоть и приятный вопрос: что делать с таким количеством грибов и как все переработать.

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