Пара из Гродно нашла в одном месте 114 боровиков 29.07.2025, 15:03

1,404

При этом специально за грибами не ехали.

В лесах Гродненщины стартовал долгожданный сезон боровиков. В соцсетях появляются десятки фото и видео с грибными трофеями — у кого-то все проходит удачно, но требует немало усилий, а на кого-то грибы сыплются как из ведра (только успевай закидывать обратно в ведро).

Эпичнее всего пока получилось у гродненцев Максима и Аллы. Во время прогулки в лесу возле Поречья пара наткнулась на грибное «место силы» и буквально на одной поляне собрала 114 боровиков. Видео опубликовало издание NewGrodno.by.

«Столько мы грибов никогда не собирали никогда», — восхищенно говорит Алла, а Максим добавляет: «А еще сколько выкинули!». По словам мужчины, за грибами они целенаправленно не ехали — просто решили заглянуть в лес, услышав, что начался сезон.

Теперь перед семьей встал непростой, хоть и приятный вопрос: что делать с таким количеством грибов и как все переработать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com