Что будет с Россией через 10 дней после истечения ультиматума Трампа?3
- 29.07.2025, 15:06
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В Reuters озвучили сценарий.
Президент США Дональд Трамп неожиданно резко ускорил введение самых жестких санкций против российской нефти — теперь у Кремля есть всего 10-12 дней, чтобы договориться о прекращении войны с Украиной. Иначе начнут действовать вторичные санкции, которые грозят парализовать главный источник дохода России.
Информагентство Reuters предрекает России тяжелые дни.
Выступая в Шотландии рядом с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, Трамп подтвердил: вместо обещанных 50 дней Россия получает чуть больше недели, прежде чем последует полный запрет на экспорт нефти через третьи страны.
Покупателей российской нефти — в первую очередь Индию и Китай — ожидают 100% пошлины.
Бюджет Путина трещит по швам
Наибольший удар придется по самой России. Экспорт нефти и газа в последние годы обеспечивал от 30 до 50% доходов федерального бюджета. И если Индия действительно пойдет на уступки США и откажется от поставок из России (что вполне возможно на фоне напряженных торговых переговоров с Вашингтоном), бюджет Путина начнет трещать по швам.
Китай, возможно, продолжит закупки, но уже по более низкой цене, пользуясь отчаянным положением Москвы.
Рынок готов к шоку
Это решение может полностью перевернуть мировой рынок нефти. Только в июне Россия экспортировала 4,68 млн баррелей нефти в сутки, что составляет около 4,5% мирового спроса, а также 2,5 млн баррелей нефтепродуктов — по данным Международного энергетического агентства (IEA). Отрезание этого потока вызовет серьезный дефицит.
Кремль нервничает: пошли первые угрозы
Кроме того, Кремль уже начал демонстрировать, что готов к ответным шагам: недавно на сутки были заблокированы иностранные танкеры в порту Новороссийска, который обеспечивает более 2% мировых поставок нефти. Это выглядело как явное предупреждение.
Эксперты предупреждают: меры Трампа могут вызвать резкий рост цен на нефть, что ударит по мировой экономике и особенно по инфляции в США. Это сдерживающий фактор. Но сам Трамп ранее уже доказал, что не все его угрозы — пустые слова: в июне он действительно отдал приказ на бомбардировку ядерных объектов Ирана.
Нефть — под прицелом. Запасных вариантов мало
На этом фоне даже рост добычи у стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт) не внушает рынкам спокойствия: их резервные мощности ограничены, и компенсировать внезапное исчезновение российской нефти они смогут лишь частично. Итог: нефтяная «бомба замедленного действия» под российским экспортом уже тикает. И теперь фитиль поджег лично Трамп, отмечают эксперты.