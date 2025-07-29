Как получить максимальную пользу для здоровья от ходьбы? 29.07.2025, 15:08

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Темп — ключевой фактор.

Новое исследование показало, что не только продолжительность прогулки, но и ее темп играет важную роль для здоровья, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые из Университета Вандербильта (США) под руководством профессора Вэя Чжэна проанализировали данные 86 000 человек за 17 лет, чтобы выяснить, влияет ли скорость ходьбы на уровень смертности.

Оказалось, что у людей, которые ежедневно ходили быстрым шагом хотя бы 15 минут, риск преждевременной смерти был значительно ниже по сравнению с теми, кто ходил медленно. Хотя польза от ходьбы отмечалась у всех, темп оказался ключевым фактором.

Особенность исследования — в составе участников: около половины зарабатывали менее $15 000 в год, две трети были афроамериканцами. Это социальные группы, подверженные повышенному риску диабета и гипертонии. Поэтому такие доступные меры, как быстрая ходьба, особенно важны для улучшения их здоровья.

По словам Чжэна, даже 15 минут ходьбы в день приносят пользу — это меньше официально рекомендуемых 30 минут, но уже положительно влияет на организм. Особенно ценно это для малоподвижных людей, которым сложно начать полноценные тренировки.

Ученые также подчеркнули, что даже медленная ходьба полезна, а добавление коротких интервалов с более быстрым темпом — эффективный способ усилить оздоровительный эффект. Таким образом, интервальная ходьба становится доступной и действенной формой физической активности.

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