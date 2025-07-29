The National Interest: Путин ставит Россию под угрозу 2 29.07.2025, 15:10

1,180

Затягивание войны лишь истощает ресурсы и ослабляет РФ.

По мере затягивания войны в Украине, Россия все больше испытывает экономическое и стратегическое давление. Аналитики отмечают, что конфликт, задуманный как способ усиления влияния Москвы, в перспективе ослабит ее положение в мировом сообществе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Продолжение боевых действий не сулит России более выгодных условий. Напротив, длительная война истощает ресурсы, необходимые для конкуренции с другими мировыми державами. США и Китай заинтересованы в затяжном конфликте: Вашингтон сдерживает российские военные возможности с минимальными затратами, а Пекин усиливает экономическое и политическое влияние на Москву.

Европа, реагируя на действия России и опасаясь снижения поддержки со стороны США, начала укреплять собственный военный потенциал. При этом экономика ЕС в разы превышает российскую, а Индия, согласно прогнозам, скоро обгонит РФ по экономическим показателям.

В технологической сфере Россия также теряет темпы, направляя усилия на военные нужды в ущерб общему развитию. В результате к середине следующего десятилетия страна может оказаться самой слабой из великих держав, несмотря на наличие крупного ядерного арсенала.

Четверть века назад Путин пришел к власти с целью вернуть России статус великой державы. Однако нынешняя стратегия, основанная на максимализме в отношении Украины, рискует обнулить прежние достижения и поставить под угрозу будущее государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com