закрыть
29 июля 2025, вторник, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The National Interest: Путин ставит Россию под угрозу

2
  • 29.07.2025, 15:10
  • 1,180
The National Interest: Путин ставит Россию под угрозу

Затягивание войны лишь истощает ресурсы и ослабляет РФ.

По мере затягивания войны в Украине, Россия все больше испытывает экономическое и стратегическое давление. Аналитики отмечают, что конфликт, задуманный как способ усиления влияния Москвы, в перспективе ослабит ее положение в мировом сообществе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Продолжение боевых действий не сулит России более выгодных условий. Напротив, длительная война истощает ресурсы, необходимые для конкуренции с другими мировыми державами. США и Китай заинтересованы в затяжном конфликте: Вашингтон сдерживает российские военные возможности с минимальными затратами, а Пекин усиливает экономическое и политическое влияние на Москву.

Европа, реагируя на действия России и опасаясь снижения поддержки со стороны США, начала укреплять собственный военный потенциал. При этом экономика ЕС в разы превышает российскую, а Индия, согласно прогнозам, скоро обгонит РФ по экономическим показателям.

В технологической сфере Россия также теряет темпы, направляя усилия на военные нужды в ущерб общему развитию. В результате к середине следующего десятилетия страна может оказаться самой слабой из великих держав, несмотря на наличие крупного ядерного арсенала.

Четверть века назад Путин пришел к власти с целью вернуть России статус великой державы. Однако нынешняя стратегия, основанная на максимализме в отношении Украины, рискует обнулить прежние достижения и поставить под угрозу будущее государства.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип