В Жодино будут судить замдиректора завода
- 29.07.2025, 15:15
Он курировал экономику и коммерцию.
Генеральная прокуратура направила в суд дело замдиректора одного из госпредприятий Жодино. Он курировал экономику и коммерцию, а вместе с этим — брал взятки от коммерческих фирм, которые хотели бесперебойно получать продукцию завода, пишет «Зеркало».
Следствие установило, что в ноябре-декабре 2024 года мужчина договорился с бизнесменами, что поможет с отгрузками — за материальное вознаграждение. Один из эпизодов — передача банковской карты от представителя фирмы. Через нее замдиректора получил доступ к счету в российском банке, откуда в конце ноября — начале декабря снял 300 тысяч российских рублей.
В другом случае его долг в размере 100 тысяч российских рублей погасила заинтересованная фирма. А в январе 2025 года он получил еще 300 тысяч российских рублей — через третье лицо, не знавшее, что участвует в коррупционной схеме.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взяток в крупном размере). Он под стражей.