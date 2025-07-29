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В Жодино будут судить замдиректора завода

  • 29.07.2025, 15:15
В Жодино будут судить замдиректора завода

Он курировал экономику и коммерцию.

Генеральная прокуратура направила в суд дело замдиректора одного из госпредприятий Жодино. Он курировал экономику и коммерцию, а вместе с этим — брал взятки от коммерческих фирм, которые хотели бесперебойно получать продукцию завода, пишет «Зеркало».

Следствие установило, что в ноябре-декабре 2024 года мужчина договорился с бизнесменами, что поможет с отгрузками — за материальное вознаграждение. Один из эпизодов — передача банковской карты от представителя фирмы. Через нее замдиректора получил доступ к счету в российском банке, откуда в конце ноября — начале декабря снял 300 тысяч российских рублей.

В другом случае его долг в размере 100 тысяч российских рублей погасила заинтересованная фирма. А в январе 2025 года он получил еще 300 тысяч российских рублей — через третье лицо, не знавшее, что участвует в коррупционной схеме.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взяток в крупном размере). Он под стражей.

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