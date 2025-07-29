Умер третий работник «Белоруснефти», получивший удар тока 3 29.07.2025, 15:49

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Он скончался в больнице.

Трагедия в Речицком районе случилась 27 июля, когда трое работников перевешивали сейсмический кабель через автодорогу М-10. Во время работы они зацепили металлическим оборудованием электролинию.

В результате двое мужчин погибли на месте от удара током, еще одного госпитализировали. Однако Следственный комитет не указывал, что погибшие были работниками «Белоруснефти». Об этом стало известно изданию «Флагшток».

Кроме того, издание сообщает, что 28 июля третий рабочий предприятия скончался в больнице. Следственный комитет об этом пока ничего не писал.

Согласно источнику «Флагштока», один из погибших – мужчина 43 лет, он ранее работал в лесном хозяйстве. Второму было 25 лет, а умершему в больнице – всего 22 года. Все трое были приняты на работу за несколько месяцев до трагедии.

Напомним, Следственный комитет сообщил, что в Речицком районе Гомельской области 27 июля от удара током погибли двое мужчин.

Трое рабочих перевешивали сейсмический кабель через автодорогу М-10 и задели металлическим оборудованием электролинию. В результате двое из них (43 и 25 лет) погибли на месте, еще одного госпитализировали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, опрашивались очевидцы, планируется назначение ряда экспертных исследований. Особое внимание обещают уделить причинам и условиям, способствовавшим трагедии.

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