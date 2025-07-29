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В Минске задержали россиянина с четырьмя паспортами

  • 29.07.2025, 16:04
  • 3,292
В Минске задержали россиянина с четырьмя паспортами

Эксперты выяснили, какой из документов настоящий.

В Минске силовики задержали россиянина с поддельным паспортом. Оказалось, их у мужчины еще три и во всех документах, кроме одного, были изменены фотографии, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.

48-летнего гражданина РФ силовики задержали «по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Для подтверждения своей личности мужчина предъявил паспорт, подлинность которого вызвала вопросы у оперативников.

Позже, во время обыска дома у подозреваемого, были изъяты еще три паспорта гражданина России, в том числе заграничный. Все документы россиянина отправили на экспертизу, чтобы установить подлинность.

Эксперт подтвердил, что все бланки паспортов изготовлены предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. И первоначальное содержание документов техническим изменениям различными способами не подвергалось. Но задержанный заменил фотокарточки в трех паспортах.

«В паспортах удалены первоначальные фотокарточки вместе с фрагментами ламинирующей пленки с периметральными рамками и на их места наклеены новые фотокарточки с напечатанными на их поверхности способом струйной печати фрагментами периметральных рамок с последующим добавлением нового слоя ламинирующих пленок», — отмечают эксперты.

Единственным подлинным документом, подтверждающим личность мужчины, оказался изъятый заграничный паспорт. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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