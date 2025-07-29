В Польше задержаны 32 человека, которые могли работать на российскую разведку

В Польше задержаны 32 человека, которые могли работать на российскую разведку1
- 29.07.2025, 16:13
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Среди них и белорусы.
Польские спецслужбы задержали 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Среди них есть поляки, россияне, украинцы, белорусы и гражданин Колумбии. На этом список не заканчивается», — сказал Туск, открывая заседание кабинета министров.
По его словам, кураторы из Москвы поручили задержанным совершать в стране «или диверсионные акты, или избиения». Один из них уже осужден, а остальные ожидают судебного разбирательства, сообщает «Польское радио».
Польский премьер отметил, что поручил предпринять «еще более интенсивные и энергичные действия» для предотвращения рисков и поимки «всех тех, кто атакует польское государство, используя российские средства». «Любой, кто дестабилизирует польское государство или пытается дестабилизировать ситуацию на границах, является, прямо или косвенно, пособником российских служб. И именно поэтому мы будем действовать безжалостно», — подчеркнул Туск.
Ранее Польша неоднократно обвиняла Москву в деятельности российской разведки внутри страны. В Варшаве отмечали, что ее роль в поставках оружия в Украину сделала страну целью для шпионов и диверсантов со стороны России.