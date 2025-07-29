Как белорусам начать получать пенсию?
- 29.07.2025, 16:24
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В Минтруда объяснили новые правила.
С этого года в Беларуси действует обновленный порядок назначения пенсий. Теперь необязательно подавать заявление на пенсию в свой день рождения. В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как работают новые правила.
Когда подавать заявление на пенсию по возрасту?
Было: в свой день рождения женщинам в 58 лет, мужчинам в 63 года, то есть в момент наступления общеустановленного пенсионного возраста.
Стало: за месяц до дня рождения или в течение месяца после него.
Упрощенный порядок назначения пенсий касается только выплат по возрасту, не относится к пенсиям по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Когда подавать документы на пенсию по инвалидности?
В течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности.
Когда подавать документы на пенсию по случаю потери кормильца?
В течение 12 месяцев со дня смерти кормильца.
Кто должен собирать документы на пенсию по возрасту?
Тут есть два варианта:
1. Если человек работает к моменту наступления пенсионного возраста.
Работодатель должен своевременно предоставлять документы для назначения пенсии в отношении своих работников — он несет за это ответственность.
Работодатель должен выяснить, есть ли необходимость запрашивать справки о зарплате за период работы до 1 января 2003 года, когда в стране не велся персонифицированный электронный учет сведений о работниках.
Также работодатель должен посмотреть, корректно ли внесены записи в трудовой книжке работника, и понять, хватает ли данных о стаже.
2. Если человек не работает к наступлению пенсионного возраста.
В таком случае ему придется самостоятельно заниматься сбором и передачей всех документов.
Для этого нужно обратиться в управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства, где расскажут, что необходимо предпринять в зависимости от особенностей трудовой биографии.