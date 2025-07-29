Как белорусам начать получать пенсию? 29.07.2025, 16:24

2,126

В Минтруда объяснили новые правила.

С этого года в Беларуси действует обновленный порядок назначения пенсий. Теперь необязательно подавать заявление на пенсию в свой день рождения. В Минтруда и соцзащиты разъяснили, как работают новые правила.

Когда подавать заявление на пенсию по возрасту?

Было: в свой день рождения женщинам в 58 лет, мужчинам в 63 года, то есть в момент наступления общеустановленного пенсионного возраста.

Стало: за месяц до дня рождения или в течение месяца после него.

Упрощенный порядок назначения пенсий касается только выплат по возрасту, не относится к пенсиям по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Когда подавать документы на пенсию по инвалидности?

В течение трех месяцев со дня установления группы инвалидности.

Когда подавать документы на пенсию по случаю потери кормильца?

В течение 12 месяцев со дня смерти кормильца.

Кто должен собирать документы на пенсию по возрасту?

Тут есть два варианта:

1. Если человек работает к моменту наступления пенсионного возраста.

Работодатель должен своевременно предоставлять документы для назначения пенсии в отношении своих работников — он несет за это ответственность.

Работодатель должен выяснить, есть ли необходимость запрашивать справки о зарплате за период работы до 1 января 2003 года, когда в стране не велся персонифицированный электронный учет сведений о работниках.

Также работодатель должен посмотреть, корректно ли внесены записи в трудовой книжке работника, и понять, хватает ли данных о стаже.

2. Если человек не работает к наступлению пенсионного возраста.

В таком случае ему придется самостоятельно заниматься сбором и передачей всех документов.

Для этого нужно обратиться в управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства, где расскажут, что необходимо предпринять в зависимости от особенностей трудовой биографии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com