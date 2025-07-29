В школах обяжут сдавать телефоны

В школах обяжут сдавать телефоны9
- 29.07.2025, 16:43
Планируется, что школьники станут сдавать смартфоны перед началом уроков и забирать в конце учебного дня.
С нового учебного года белорусских школьников ждут строгие правила использования мобильных телефонов. Во время занятий гаджеты окажутся под запретом.
Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина в эфире провластного телеканала СТВ отметила, что гаджеты будут храниться в специально отведенном месте.
По ее словам, современные дети слишком погружены в виртуальный мир, постоянно используют телефоны не только для поиска информации, но и для общения.
Кроме того, Минобр вносит еще некоторые изменения в работу школ. Так, согласно постановлению ведомства, с 1 сентября белорусские школьники будут больше заниматься физкультурой.
Точнее, опубликовали типовые учебные планы, из которых следует, что количество уроков физической культуры для ребят 1–11-х классов в неделю станет 3.
Также с 2026 года все 10-классники (не только кадеты и суворовцы) будут проходить 10-дневные учебно-полевые сборы.
Они начнутся сразу после завершения занятий в 10-м классе – с 26 мая, а продлятся до 5 июня.