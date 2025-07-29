Путем Милошевича Константин Эггерт

29.07.2025, 16:53

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Константин Эггерт

О провальной политике Путина и Лаврова.

Будь я Владимиром Путиным, я бы уволил Сергея Лаврова. Министр иностранных дел РФ выступил 28 июля на молодежном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске. Там он поделился со специально подобранной «патриотической молодежью» вот каким соображением: «Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. И в Первую, и во Вторую мировую войну у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому надо полагаться на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины».

Снимет ли Путин Лаврова?

Оставим в стороне вопрос о тонкой грани между «слабостью» и «слабиной». Равно как и о том, зачем вообще «воевать со всем Западом»? Вдумаемся в признание, сделанное четвертым по длительности пребывания во главе внешнеполитического ведомства Российской империи/СССР/Российской Федерации министром. Более 20 лет он занимает кабинет на Смоленской площади — и не приобрел ни одного союзника? Правда, в той же речи министр все же упоминает в этом качестве Северную Корею и Беларусь. Но тогда выходит, что они какие-то «неполноценные» союзники?

Короче, Сазонов и Покровский, Милюков и Терещенко обеспечили России союзников в Первую мировую. Подручный Сталина Вячеслав Молотов справился с этой задачей после начатой Гитлером и его собственным боссом Второй мировой. А Лавров, выходит, не справился. Ведь сам верховный главнокомандующий, «национальный лидер» и прочая, и прочая, и прочая, не может быть виноват ни в чем, как говорится, «по определению», не так ли?

Одновременно путинский министр целых два раза похвалил Дональда Трампа за «прагматизм». Объяснение: российский режим надеется, что Белый дом продолжит контакты с Кремлем и не станет вводить новые санкции. Однако речь Лаврову помощники писали до того, как президент США объявил о сокращении срока своего ультиматума России. Возможно, скоро Трамп тоже станет «поджигателем войны».

А еще Лавров пел отчаянные дифирамбы «великой Индии» — на фоне заявленной готовности Дели отказаться от закупок российской нефти, если Америка введет санкции против стран, импортирующих углеводороды Путина. Одним словом, выступление министра звучало как жалкая смесь бравады и страха.

Разумеется, Путин Лаврова не уволит. Не потому, что Сергей Викторович компетентен, — даже дело международной защиты режима он громко провалил. И не потому, что диктатору стыдно выгнать слугу, который, на самом деле, всего лишь исполнитель его геополитических прихотей. И не потому, что нет кандидатов на лавровское кресло, — скажем, давно запримеченный Путиным замминистра Сергей Рябков непрерывно и публично демонстрирует рвение, явно выходящее за рамки его прямых служебных обязанностей.

Лавров останется на своем посту, потому что Путин боится — вдруг смена министра будет воспринята как сигнал о готовности изменить политику? А это, в свою очередь, истолкуют как «слабость», причем не только в мире, но и, не дай Бог, внутри режима.

Проблема не только дипломатии, но и всей политики сегодняшней России в том, что боязнь показать слабость и есть признак настоящей слабости. Путин, может быть, это даже и понимает, но страх показаться слабым все равно сильнее.

Фейковый успех Матвиенко

Неспособность изменить курс на четвертом году агрессии выглядит все более странно, особенно на фоне отсутствия военных успехов. Причем не только в глазах Запада, но и для «путин-ферштееров» глобального Юга, тех же Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Последний очень надеется организовать встречу Путина и Трампа в Пекине на праздновании 80-летия окончания Второй мировой. Но пока лишь получил от Пескова месседж, что в Кремле этого «не исключают». Мол, «старайтесь, ребята, а мы посмотрим».

На этом фоне широко разрекламированный вояж Валентины Матвиенко со свитой косачевых-слуцких в Швейцарию на пустопорожнюю межпарламентскую конференцию Лавров преподнесет как дипломатический триумф. Однако, при всем справедливом возмущении общественности бесхребетностью швейцарцев, вывод напрашивается сам собой: если это успех, то как же тогда выглядит неудача?

Российский режим, убаюканный пассивностью российского общества и лишившийся с 2022 года постоянных контактов с ведущими западными странами, проводит, если вдуматься, совершенно бездарную политику, даже если исходить из его, режима, выгоды. Интересно, что я много лет регулярно слышал от знакомых дипломатов, западных и не только, одну и ту же фразу: «С Лавровым можно не соглашаться, но он все-таки профессионал». Прошло года два с тех пор, как я ее услышал в последний раз. Даже антизападные друзья России устали слушать ложь про «укронацистов», «вынужденность СВО» и «спасение русских». Риторика Путина, Лаврова и других стала почти неотличимой от лозунгов режима Слободана Милошевича в последние годы его существования.

История никогда не повторяется, и никто не знает, какая судьба ждет российскую диктатуру. Но ее внешняя политика все более отрывается от реальности. Понимает ли это «профессионал» Лавров? Возможно. Но это теперь совершенно неважно.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

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