В 60 километрах от Минска нашли интересный дом 29.07.2025, 17:01

С туями на крыше и индийской плиткой в санузле.

Сегодня Realt показывает современный дом, в котором можно жить круглый год. Этот необычный коттедж с плоской крышей, туями и идеальным газоном находится на окраине Борисова. Внутри дома — энергосберегающие технологии, премиальные материалы и интересная отделка.

Расположен дом в 63 километрах от Минска — в частном секторе на окраине города Борисова (во 2-м переулке Чкалова, 22). Рядом — река Березина, средняя школа, магазины, остановки общественного транспорта.

Одноэтажный дом с плоской эксплуатируемой кровлей совсем новый — он был введен в эксплуатацию в 2024 году. Постройка стоит на свайно-ростверковом фундаменте, стены дома собраны из газосиликатного блока толщиной 40 см, утеплены и покрыты декоративной штукатуркой. В доме стоят двухкамерные окна Rehau с бронзовой тонировкой.

Плоская крыша коттеджа держится на мощных балках (200×100 мм), она утеплена Технониколем и покрыта прочной армирующей сеткой с заливкой ростверка. Для красоты хозяева установили на крыше (туда ведет отдельная лестница) деревья в кадках.

В отделке фасадов и входной двери дома применен контрастный металлопрофиль, а также корабельная фанера. Как отмечается в объявлении, дверь открывается одним касанием.

Общая площадь коттеджа составляет 100 квадратных метров.

Планировка — простая и функциональная. Дом состоит из просторной входной группы с местом для хранения, кухни-гостиной с большим островом для семейных ужинов и приема гостей, а также трех жилых комнат.

На кухне — фасады Egger, механизмы Blum (ящики и доводчики), варочная панель, духовой шкаф, вытяжки Akro и Maunfeld, холодильник Beko.

На стенах в гостиной и спальнях можно заметить венецианскую штукатурку и необычные светильники в космической стилистике, на пол уложен — керамогранит. А вот потолков и плинтусов в доме пока нет.

В коттедже запроектированы две ванные комнаты с современными решениями. В санузле уложена премиальная плитка из Индии.

Отапливается дом с помощью электрокотла. Тут предусмотрено напольное отопление: 9 контуров для индивидуального комфорта в каждой комнате, плюс 3 контура в кухне-гостиной. Вода — центральная, с давлением 5 атмосфер, канализация — местная.

Постройка стоит на ровном и сухом участке площадью в 7 соток. Участок полностью дренирован: поэтому тут исключены проблемы с водой. Территория рядом с домом благоустроена: тут уже есть ухоженный газон и туи.

А продается такой дом за 210 тысяч долларов.

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