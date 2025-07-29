NSJ: Новая жесткая стратегия Украины 29.07.2025, 17:03

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Цель — принести войну в дом россиян.

Украина начала масштабную кампанию ударов беспилотниками по территории России, направленную на дестабилизацию жизни обычных граждан, особенно в Москве. Цель — «принести войну в дом» тем, кто до сих пор ощущал ее лишь через экраны телевизоров, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские дроны все чаще нарушают работу воздушного пространства в России, в частности, в столичном регионе. В выходные 6–7 июля была зафиксирована крупнейшая волна сбоев в авиасообщении: рейсы массово отменялись, семьи не могли вылететь в запланированные отпуска.

Реакция России оказалась резкой: власти начали отключать мобильный интернет в разных регионах страны. Эти отключения происходят ежедневно, хаотично — это попытка помешать дронам, использующим сотовые сети для навигации. Для миллионов россиян мобильный интернет — единственный способ выхода в Сеть.

Киев, по мнению аналитиков, больше не рассчитывает на протесты россиян против войны. Новая стратегия — сделать цену за агрессию ощутимой: от гробов с фронта до ежедневных бытовых неудобств. Официальных комментариев Украина пока не давала, но украинские власти подчеркивают: комфортная жизнь россиян на фоне войны — недопустима.

Кроме того, президент Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность заключения крупной сделки по продаже своих дронов США — потенциально в обмен на американское оружие.

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