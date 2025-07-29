«Получаешь компенсацию и год отдыхаешь» 29.07.2025, 17:16

Белорусская айтишница стала учительницей в Польше и рассказала о бонусах.

Шесть лет назад Дарья (имя изменено) переехала из Беларуси в Польшу. Оставив работу программиста, она пошла преподавать — сначала в техникум, потом в школу. Сегодня женщина ведет уроки информатики в варшавской начальной школе и помогает детям с особенностями справляться с учебной программой.

Она рассказала MOST о зарплатах, социальных гарантиях и о том, как устроена работа педагога в Польше.

«Опыт работы в IT для учителя информатики был важнее диплома»

Дарья хотела работать в школе и в Беларуси. Но ей отказали: не было педагогического образования.

А в Польше без педагогического образования можно работать учителем-специалистом (например, в техникуме). А педагогическое образование (как минимум курсы) открывает путь к работе по Карте учителя, которая дает больше социальных гарантий.

— В Польше меня сначала приняли в техникум учителем-специалистом — опыт работы в IT для учителя информатики был важнее, чем диплом педагога. Позже я получила польское педагогическое образование и устроилась в начальную школу (szkoła podstawowa), где учатся с первого по восьмой класс. Сейчас это уже мой третий учебный год в школе и шестой в польской системе образования.

Часто в школы идут и специалисты из других отраслей. Если по основной работе зарплата составляет не ниже минимальной, то уплачивать социальные взносы с другой работы (в том числе с предпринимательской деятельности) не нужно. Так что этим пользуются некоторые специалисты, которые работают по B2B-контракту. Дарья вспоминает знакомого, который работал в логистической компании и параллельно преподавал логистику в техникуме.

Сколько зарабатывает учитель в Польше

Стандартная ставка учителя в Польше — 18 часов в неделю. У Дарьи 10 уроков — это неполная нагрузка. Плюс к этому дополнительный час для консультаций, так называемый час доступности преподавателя. Это время, когда учитель не ведет урок, но сидит в классе на тот случай, если ученику понадобится к нему подойти и проконсультироваться.

Базовая зарплата начинающего учителя в Польше не ниже 4788 злотых брутто. К этому предусмотрены доплаты:

- за выслугу лет,

- мотивационная (до 1500 злотых в месяц на усмотрение директора),

- за выполняемые функции (в том числе за выполнение обязанностей классного руководителя).

Отдельно оплачиваются сверхурочные часы и замены. Также учителя получают премии, ежегодную 13-ю зарплату (в феврале). В июле учителя получают выплату к отпуску. В 2025 году это 2723,4 злотого брутто при работе на полную ставку. Если педагог работает в нескольких школах, выплаты могут суммироваться. Отдельно, по заявлению, можно получить соцпомощь на отпуск (wczasy pod gruszą).

«В государственной школе есть система, которая защищает мои интересы»

Дарья рассказывает, что рассматривала предложение и из частной школы, где зарплаты часто выше. Но в таких школах есть и минусы:

— Там классы не делят на подгруппы по предметам, по которым нет выпускных экзаменов, например по информатике. А это значит, что учителю приходится работать с 25–30 детьми одновременно. В государственной школе у меня меньше учеников в группе и есть система, которая защищает мои интересы.

Под этой системой Дарья имеет в виду Карту учителя (Karta Nauczyciela) — закон, регулирующий условия труда учителей в государственных школах и детсадах. Она гарантирует расширенные социальные права: длинный оплачиваемый отпуск, стабильную ставку, доплаты за стаж, отпуск для восстановления здоровья и защиту от увольнения.

Отпуск, больничные и форточка

Учителя по Карте учителя формально имеют 60 дней отпуска в год, но в зависимости от школьной политики к этому времени могут добавляться каникулы среди учебного года. Дарья говорит, что не сталкивалась с тем, чтобы директор ее школы заставлял приходить в школу во время каникул, но слышала о таких случаях от коллег из других школ. Есть еще 7–10 дней дополнительного отпуска, которыми «распоряжается» директор.

— Когда я работала как учитель-специалист в техникуме (вне Карты учителя), у меня было только 26 дней оплачиваемого отпуска в год, как у обычного сотрудника, работающего по Трудовому кодексу, а не по Карте учителя. Но в таких случаях предусмотрена возможность использовать sick days — дни по болезни без официального больничного, по договоренности с руководством, — рассказывает Дарья.

Если класс уезжает в кино или в поездку (а делается это чаще всего в учебное время, а не после него), учитель остается без уроков, но оплата сохраняется:

— Когда мой класс на выезде, у меня просто форточка в расписании. Но это все равно считается рабочим временем.

По Карте учителя можно взять специальный оплачиваемый отпуск для восстановления здоровья (urlop dla poratowania zdrowia). Для этого нужно иметь минимум семь лет педагогического стажа по Карте учителя. Такой отпуск можно получить при наличии медицинских показаний (по направлению от врача медицины труда). Его продолжительность составляет до одного года (с возможностью повторения, но не более трех лет за весь стаж). Такой отпуск полностью оплачивается.

Вне системы Карты учителя (например, в частных школах или у учителей-специалистов) такой возможности нет.

Соцпомощь: от очков до стиральной машины

— В школе можно получить частичную компенсацию за медицинские расходы, например за очки, физиотерапевтические процедуры, если есть показания, или на лекарства. В техникуме можно было получить компенсацию на покупку стиральной машины или другой бытовой техники. Это социальные выплаты на сумму около 2 тыс. злотых — реальная поддержка, особенно если техника сломалась неожиданно, — рассказывает Дарья.

Кроме того, школа оплачивает сотрудникам курсы английского языка. Есть также программы международных поездок в рамках программ обмена — часть расходов покрывает школа.

Как устроена работа с детьми с особенностями

Дарья работает в интеграционных классах, где вместе с другими учениками могут учиться дети с легкой умственной отсталостью, аутизмом, дислексией, СДВГ и другими проблемами.

С такими детьми дополнительно работает вспомогательный педагог. Он помогает адаптировать материал и следит за темпом его усвоения. В таких классах, как правило, 3–5 детей с особыми потребностями, и они учатся в небольших группах, что позволяет уделить каждому больше внимания. Задания для таких учеников и время на их выполнение адаптированы. Каждый выполняет задание в своем темпе и получает новое, закончив предыдущее.

Школы получают дотации от государства на организацию обучения таких детей. Кроме обычных уроков, для детей с особенностями часто организуются дополнительные: логопедия, коррекционные занятия или занятия по развитию социальных навыков.

— К концу года такие дети становятся более собранными и осознанными, — замечает Дарья.

Дарья отмечает, что в Польше нет дополнительной нагрузки на учителя, которая часто сопутствует этой профессии в Беларуси.

— В Польше никто не заставляет ходить по домам, отчитываться о чем-то «идеологическом». Вообще любая «идеология» здесь запрещена. Писанины много, но она не лишняя, потому что связана с описанием поведения ребенка с особенностями развития. Лишним и забирающим много времени у классного руководителя является составление сводного отчета с оценками, которые и так видны в электронном дневнике, — говорит Дарья.

Вызов конца года

Работа учителя зависит от имеющейся нагрузки. Если в следующем году достаточного количества часов не будет, директор в конце учебного года может:

- предложить учителю меньшее количество часов;

- уволить, выплатив компенсацию — до 6 среднемесячных окладов.

— Моей подруге так и сказали: либо соглашайся, либо получаешь компенсацию и год отдыхаешь, — рассказывает Дарья.

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