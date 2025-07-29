Европейские страны займут миллиарды долларов у ЕС для перевооружения Украины
- 29.07.2025, 17:23
20 стран планируют запросить до 100 миллиардов евро.
Ключевые страны Евросоюза готовятся подать заявки на участие в программе Support for European Facilities (SEF), которая предполагает выделение до 150 миллиардов евро на поддержку обороны Украины и наращивание собственных вооружений. Об этом сообщает Politico.
Программа, предложенная Еврокомиссией в рамках инициативы ReArm Europe, направлена на укрепление европейской оборонной промышленности и снижение зависимости от США. Заемные средства предполагается использовать для совместных закупок вооружений, что позволит сократить издержки и ускорить поставки Украине.
Подтвердили участие или выразили интерес такие страны, как Финляндия, Дания, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Болгария, Словакия и Греция. Франция, вероятно, тоже присоединится. В то же время Германия, Нидерланды и Швеция, по данным издания, планируют отказаться.
По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, около 20 стран уже намерены запросить до 100 миллиардов евро. Срок подачи заявок истекает сегодня, но допускается участие и позже. Кредиты выдаются сроком на 45 лет с первоначальным взносом в 15%, который покроет ЕС благодаря своему кредитному рейтингу AAA.