В Минске в реку Свислочь вытекли нефтепродукты 2 29.07.2025, 17:27

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Там работает МЧС.

В Центральном районе Минска, в районе станции ОСВОД, на реке Свислочь зафиксирована утечка нефтепродуктов из понтона, сообщили в Минприроды.

Утечка случилась 29 июля. На месте работают сотрудники природоохранной отрасли и МЧС. Специалисты Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) произвели отбор проб воды. Сотрудники МЧС установили боновые заграждения и провели откачку загрязненной воды.

«Масштаб загрязнения предварительно оценивается как локальный», — сообщили в ведомстве.

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