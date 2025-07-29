Дунька снова просится в Европу 8 Игорь Эйдман

29.07.2025, 17:34

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Игорь Эйдман

Российская блатата, как героиня известной советской пьесы, кричит диким голосом.

Многие возмущены тем, что швейцарские власти позволили «банде трёх» — Матвиенко, Слуцкому и Толстому — въехать в страну, а Италия пропустила через свое воздушное пространство их самолет. Конечно, это безобразие, тут двух мнений быть не может. Однако у этой истории есть и второй план. Она демонстрирует то, насколько российской верхушке нестерпимо хочется вновь проникнуть, просочиться, проползти на Запад – чтобы их опять приглашали, чтобы местные элиты воспринимали их как равных. Российская блатата, как героиня известной советской пьесы, кричит диким голосом: Пустите Дуньку в Европу! Пустите Вальку (Стакан) в Европу!

Эта троица (вместо с другими путинскими преступниками) публично резко выступает против Запада – оскорбляет, издевается, буквально плюет на «Гейропу». А на деле — они все о Европе мечтают, ностальгируют по времени, когда их там принимали за людей.

По отношению к Европе у российской верхушки — вечный комплекс неполноценности, переходящий в ресентимент. Они обижаются, злятся, оскорбляют европейцев, но тайно мечтают, что те признают их своими.

С XVIII века российская верхушка подражала европейской, всячески тянулась за ней, пыталась быть на нее похожей. Получалось плохо – из-за дорогой купленной в Европе маски выглядывало дикарское мурло каннибала. Европейцы готовы были с вождями российского племени торговать, не брезговали за хорошие деньги обслуживать их в дорогих в ресторанах, обирать в казино, учить детей, лечить, но за один стол с собой не пускали.

А теперь, после путинской агрессии против Украины российские элитарии просто изгнаны из Европы как прокаженные, даже за большие деньги их больше не собираются там терпеть.

Коллективная Дунька всегда стремилась и сейчас хочет в Европу, сколько бы не ругалась и не делала грозный вид. Как только свихнувшийся на войне Путин откинет копыта (или они сами его прикончат), вся его шатия-братия покаянно приползет в Европу, как блудный сын – к строгому отцу, и будет вымаливать прощение. Для этого они готовы будут отдать Крым и все захваченное, а также долго платить репарации Украине.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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