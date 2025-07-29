закрыть
29 июля 2025, вторник, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джо Байден пишет мемуары о своем президентском сроке

3
  • 29.07.2025, 17:47
Джо Байден пишет мемуары о своем президентском сроке
Джо Байден

Название книги и ориентировочная дата ее выхода пока не разглашаются.

46-й президент США Джо Байден работает над мемуарами, в которых расскажет о своей работе в Белом доме во время президентства. Название книги и ориентировочная дата ее выхода пока не разглашается.

Книга выйдет в издательстве Little, Brown & Co., которое входит в состав Издательского дома Hachette. Они приобрело права на издание мемуаров на аукционе за примерно 10 млн долларов, пишет The New York Times.

82-летний Байден в последние месяцы много рассказывает о будущей книге и пытается как можно быстрее ее закончить, ведь в марте этого года врачи диагностировали у бывшего президента агрессивную форму рака простаты. Как признался Баден на недавнем мероприятии в Сан-Диего, он работает, «как бешеный с издателем». Книга будет посвящена периоду его пребывания на посту президента США.

Написание мемуаров является стандартной практикой для бывших президентов США. Но президентство Байдена особое, ведь большая его часть пришлась на начало горячей фазы войны России против Украины, и, как отмечает издание, мемуары могут дать Байдену шанс изменить нарратив о его президентстве, а также ответить на вопросы относительно его психической и физической формы, которых возникло немало во время президентской кампании и последнего года его пребывания в Белом доме.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев