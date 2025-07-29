Под Гродно поймали сома-гиганта 3 29.07.2025, 17:54

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Длина рыбы – более 170 см.

Под Гродно рыбаки поймали сома, который оказался размером с человека.

Этот необычный улов стал настоящим событием для местных любителей рыбалки, пишет портал NewGrodno.by. Гродненцы Максим и Алла отправились на Неман в поисках судака, но их ожидал сюрприз.

Вечером произошла поклевка, которая сразу дала понять – это необычная рыба. После почти полутора часов напряженной борьбы гродненцам удалось вытащить из воды гигантского сома длиной около 170 см.

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