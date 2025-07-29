США не должны поддаваться ядерному блефу России 1 29.07.2025, 18:02

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Кремль стремится помешать оказанию помощи Украине.

После того как президент США Дональд Трамп объявил о планах США и НАТО по поставке передового вооружения Украине, Кремль вновь прибег к ядерным угрозам. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил о действующей ядерной доктрине России, подчеркнув, что «все ее положения продолжают применяться», пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, по мнению аналитиков, такие заявления — не что иное, как продолжение давней психологической операции Кремля, цель которой — запугать Запад и воспрепятствовать поддержке Украины. Еще со времен Холодной войны Россия использует тактику «рефлексивного управления», влияя на решения противников с помощью информационных манипуляций.

Так, в прошлом году Москва изменила ядерную доктрину, теперь рассматривая нападение на союзника как нападение на саму Россию. Это дает повод для угроз, даже если сам удар наносит страна без ядерного оружия, но с поддержкой США.

Несмотря на все угрозы и «красные линии», Россия ни разу не применила ядерное оружие. Однако администрация Байдена, как утверждается, часто принимала эти угрозы всерьез, ограничивая поставки вооружений Украине. Трамп также ранее предостерегал о риске Третьей мировой войны из-за конфликта.

Недавно Трамп заявил, что угрозы первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Медведева о передаче ядерного оружия Ирану «абсурдны», а само упоминание «ядерной темы» он назвал безответственным. Медведев быстро отступил, заявив, что у России «нет таких планов».

Эксперты считают, что США пора перестать относиться к этому серьезно и окрыто называть угрозы Кремля блефом.

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