Финал женского Евро стал самым просматриваемым ТВ-событием в Британии

Финал женского Евро стал самым просматриваемым ТВ-событием в Британии1
- 29.07.2025, 18:07
В финальном матче сборная Англии по футболу победила Испанию в серии пенальти.
Финал женского чемпионата Европы по футболу стал самым просматриваемым телевизионным событием года в Великобритании. Об этом сообщает BBC.
В финальном матче сборная Англии защитила свой титул, победив действующих чемпионок мира, сборную Испании, в серии пенальти (1:1 в основное время).
На пике трансляция собрала 12,2 млн зрителей на всех платформах BBC.
На канале BBC One трансляцию смотрели 11,6 млн человек, 59% всей телевизионной аудитории.
«Финал стал знаменательным моментом в истории спорта. Люди точно запомнят, где они были, когда смотрели его. Невероятные «львицы» устроили нам эмоциональные американские горки, и миллионы людей были увлечены трансляциями BBC от начала до конца», — сказал директор BBC Sport Алекс Кей-Джелски.