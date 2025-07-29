Финал женского Евро стал самым просматриваемым ТВ-событием в Британии 1 29.07.2025, 18:07

В финальном матче сборная Англии по футболу победила Испанию в серии пенальти.

Финал женского чемпионата Европы по футболу стал самым просматриваемым телевизионным событием года в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

В финальном матче сборная Англии защитила свой титул, победив действующих чемпионок мира, сборную Испании, в серии пенальти (1:1 в основное время).

На пике трансляция собрала 12,2 млн зрителей на всех платформах BBC.

На канале BBC One трансляцию смотрели 11,6 млн человек, 59% всей телевизионной аудитории.

«Финал стал знаменательным моментом в истории спорта. Люди точно запомнят, где они были, когда смотрели его. Невероятные «львицы» устроили нам эмоциональные американские горки, и миллионы людей были увлечены трансляциями BBC от начала до конца», — сказал директор BBC Sport Алекс Кей-Джелски.

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