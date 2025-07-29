На востоке Германии разбился военный вертолет 1 29.07.2025, 18:10

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Фото: Sören Müller

Пилота до сих пор не нашли.

Возле города Гримма в немецкой федеральной земле Саксония разбился военный вертолет, выполнявший учебный полет, передает Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Фрагменты воздушного судна обнаружили в реке Мульде.

Вертолет выполнял полеты в интересах бундесвера, но не входит в его авиапарк и был взят в аренду у гамбургской компании, уточняет Центрально-Германское радио.

Пилота до сих пор не нашли. Не исключено, что вместе с ним на борту могли находиться пассажиры.

Для обследования речного дна на месте падения вертолета прибыли водолазы. Полиция объявила место крушения закрытой военной зоной. Кроме того, над этим местом установили бесполетную зону радиусом почти 4 км.

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