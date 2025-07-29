В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички 3 29.07.2025, 18:11

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Год назад глава БелЖД заявлял, что повышать цены на билеты на поезда нет необходимости.

В Беларуси повышают цены за проезд на железнодорожном транспорте. Об этом пишет БелТА.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) еще 18 июля одобрило новые тарифы. Но действовать они начнут только после официального опубликования соответствующего постановления — пока документ не опубликован.

Цены на билеты в пригородных поездах увеличатся на 20 копеек в пределах одного тарифного пояса (например, по направлению Минск — Городище), а также на 25 копеек в пределах двух тарифных поясов (например, по направлению Минск — Красное Знамя).

На региональных маршрутах стоимость проезда будет зависеть от расстояния, категории поезда и других факторов. В частности, билет в экономкласс по маршруту Минск — Руденск подорожает на 25 копеек, а в бизнес-класс по маршруту Минск — Бобруйск — на 55 копеек.

На межрегиональных направлениях рост тарифов составит 82 копейки для плацкартных билетов (например, Минск — Витебск) и 1,13 рубля — для купе. В поездах бизнес-класса цена увеличится на 1,2 рубля во 2-м классе и на 1,65 рубля — в 1-м классе.

Напомним, предыдущее повышение было в апреле 2024 года. Тогда рост цен коснулся билетов на поезда городских линий, региональных линий экономкласса и бизнес-класса. Также выросла стоимость перевозки багажа на городских, региональных и межрегиональных маршрутах.

Позже, в августе 2024-го, глава БелЖД Валерий Веренич заявлял, что повышать цены на билеты на поезда нет необходимости, поскольку субсидировать перевозку пассажиров могут доходы от доставки грузов. «На ближайшую перспективу увеличения пассажирских тарифов на пассажирские перевозки регионального сообщения я не вижу. Всегда есть перекрестное субсидирование грузовыми перевозками тех затрат, которые ложатся на пассажирское сообщение», — рассказывал тогда глава организации.

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