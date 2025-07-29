СВР Украины: Беларусь расширяет мощности производства компонентов к российским дронам и ракетам 4 29.07.2025, 18:39

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В украинской разведке перечислили заводы, которые увеличили производство для нужд РФ.

После введения западных санкций против России вырос спрос на продукцию белорусского военно-промышленного комплекса. Москва ищет компоненты для дронов и ракетного вооружения, сообщила Служба внешней разведки Украины.

В разведке отмечают, что из-за российского спроса правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой.

«Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях — от агротехники до фармацевтики», - рассказали в СВР.

Отмечается, что инвестиции в ВПК все больше носят характер сверхсрочных. «Большинство связанных с армией объектов должны быть построены и введены в эксплуатацию в пределах года-полутора. Среди примеров — завод по производству композитных элементов для БпЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов. Проект заморозили еще в 2020 году, однако возобновили после начала войны. К концу 2024 года предприятие было построено и оснащено, а уже в феврале 2025 года запущено. В марте оно вышло на полную мощность», - отмечают разведчики.

Похожая ситуация наблюдается на заводе «Зенит-БелОМО», где разворачивается производство прицельных и автокомпонентов, ориентированных на внутренний рынок и партнеров. Здесь запуск линий запланирован на август, а до конца года завод должен работать на полную.

Расширение производственных мощностей для выпуска электроники двойного назначения также продолжается на предприятии «Интеграл». В частности речь идет о микросхемах, которые россияне могут использовать для систем наведения в ракетах Х-101. Новый цех должны запустить в декабре, а выход на номинальную мощность планируется в 2026-м.

В начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил СМИ, что нужно учесть тот факт, что одной из целей военных учений «Запад-2025» в Беларуси может стать скрытое создание группировок российских войск.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что этим летом Россия во время военных учений на территории Беларуси «готовит что-то». Президент подчеркнул, страны Европы должны быть готовы к этому.

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