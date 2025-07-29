Россия «бомбит Воронеж» 2 29.07.2025, 19:07

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Российские самолеты с начала года уронили больше 100 авиабомб на свою территорию.

За последний месяц зафиксировано как минимум пять новых случаев падения российских авиабомб на территориях РФ или оккупированных украинских регионов. Об этом пишет Astra со ссылкой на источники. Всего с начала 2025 года, согласно подсчетам редакции, было зафиксировано падение не менее 100 авиабомб — 93 ФАБ и 7 управляемых модульных планирующих бомб (УМПБ). Кроме того, зафиксировано падение трех ракет.

Два инцидента произошли в Белгородской области: ФАБ-250 упала на улице Победы в селе Богдановка Новооскольского округа, а ФАБ-500 — возле жилого дома на улице Калинина в селе Бершаково Шебекинского района. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Еще две бомбы упали на оккупированной территории Донецкой области Украины: одна — рядом с жилым домом в Дебальцево, другая — у стен школы-интерната в Ясиноватой. Обе бомбы не сдетонировали, их благополучно обезвредили. Пятый случай зафиксирован в оккупированном селе Высокое Запорожской области.

Подобные инциденты происходят не впервые. Так, 17 марта в течение суток на территорию Белгородской области упали сразу четыре авиабомбы. Боеприпасы обнаружили возле хутора Широкого, в полутора километрах от села Мощеное, а также в районе села Серетино. Еще одну УМПБ нашли в 800 метрах от села Артельное.

Ранее, 23 января, неподалеку от деревни Большие Кульбаки упала так называемая «умная бомба» — по данным «Аргументов и фактов», это был высокоточный боеприпас с навигационным модулем.

По итогам 2024 года, как подсчитала Astra, на территорию России и оккупированные районы Украины упали как минимум 165 авиабомб ФАБ.

«Бомбить Воронеж» — интернет-мем, превратившийся в устойчивый фразеологизм. «Бомбить Воронеж» означает нанести ущерб самому себе в качестве противодействия внешнему воздействию. Политизированный синоним фразы «назло бабушке отморозить уши» или «бей своих чтобы чужие боялись».

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