Белоруска сняла на видео взрыв на ТЭЦ-2

Белоруска сняла на видео взрыв на ТЭЦ-27
- 29.07.2025, 19:09
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Взрыв произошел сегодня в 2 часа ночи.
Жительница Минска сняла на видео и выложила в TikTok ночной «взрыв или хлопок» на ТЭЦ-2 — она предположила, что там мог случиться пожар.
Ролик прокомментировали в «Минскэнерго», объяснив, что на станции имел место штатный техпроцесс.
В записанном минчанкой ролике видны густые клубы белого дыма над ТЭЦ-2 на улице Тростенецкой, 4. Кроме того, женщина слышала «взрыв или хлопок, как будто там пожар». По ее словам, это произошло в 2 часа ночи 29 июля.
@nikamilcaa Взрыв или хлопок ,как будто там пожар !#взрывнатец#минск ♬ оригинальный звук - Nikamilka