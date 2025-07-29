Белоруска сняла на видео взрыв на ТЭЦ-2 7 29.07.2025, 19:09

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Взрыв произошел сегодня в 2 часа ночи.

Жительница Минска сняла на видео и выложила в TikTok ночной «взрыв или хлопок» на ТЭЦ-2 — она предположила, что там мог случиться пожар.

Ролик прокомментировали в «Минскэнерго», объяснив, что на станции имел место штатный техпроцесс.

В записанном минчанкой ролике видны густые клубы белого дыма над ТЭЦ-2 на улице Тростенецкой, 4. Кроме того, женщина слышала «взрыв или хлопок, как будто там пожар». По ее словам, это произошло в 2 часа ночи 29 июля.

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