Марк Бениофф: ИИ и люди будут работать вместе
- 29.07.2025, 19:17
ИИ нельзя доверить все.
Генеральный директор компании Salesforce (один из лидеров в области продаж, клиентском сервисе, маркетинге, аналитике и ИИ) Марк Бениофф убежден, что будущее — за совместной работой человека и искусственного интеллекта, несмотря на текущие сложности, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).
Компании обещают светлое будущее с ИИ, сокращают персонал и выражают обеспокоенность быстрыми изменениями. Более половины руководителей признают, что ИИ «разрывает их компании на части».
Бениофф говорит, что главная проблема — не технология, а неподготовленность компаний и сотрудников к темпу перемен. «Управление такими изменениями — крайне сложная задача», — отметил он в интервью.
На январском форуме в Давосе Бениофф предсказал, что будущим CEO предстоит управлять смешанными коллективами: людьми и ИИ-агентами. В своей колонке для Financial Times он подчеркнул: «Быть человеком — наша суперспособность. ИИ не способен любить, страдать или выражать истинное сострадание».
ИИ должен повысить эффективность на 19%. Один ИИ-агент обзвонил 4 000 потенциальных клиентов за неделю. В службе поддержки ИИ обрабатывает 50% запросов, позволив сократить расходы на 17%.
«Мы стали продуктивнее, но не растем и не сокращаем штат радикально», — говорит Бениофф.
Будущее за ростом, но путь будет тернистым. «Передача всего ИИ — риск для всей компании», — подчеркивает он.