закрыть
29 июля 2025, вторник, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Марк Бениофф: ИИ и люди будут работать вместе

  • 29.07.2025, 19:17
Марк Бениофф: ИИ и люди будут работать вместе

ИИ нельзя доверить все.

Генеральный директор компании Salesforce (один из лидеров в области продаж, клиентском сервисе, маркетинге, аналитике и ИИ) Марк Бениофф убежден, что будущее — за совместной работой человека и искусственного интеллекта, несмотря на текущие сложности, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Компании обещают светлое будущее с ИИ, сокращают персонал и выражают обеспокоенность быстрыми изменениями. Более половины руководителей признают, что ИИ «разрывает их компании на части».

Бениофф говорит, что главная проблема — не технология, а неподготовленность компаний и сотрудников к темпу перемен. «Управление такими изменениями — крайне сложная задача», — отметил он в интервью.

На январском форуме в Давосе Бениофф предсказал, что будущим CEO предстоит управлять смешанными коллективами: людьми и ИИ-агентами. В своей колонке для Financial Times он подчеркнул: «Быть человеком — наша суперспособность. ИИ не способен любить, страдать или выражать истинное сострадание».

ИИ должен повысить эффективность на 19%. Один ИИ-агент обзвонил 4 000 потенциальных клиентов за неделю. В службе поддержки ИИ обрабатывает 50% запросов, позволив сократить расходы на 17%.

«Мы стали продуктивнее, но не растем и не сокращаем штат радикально», — говорит Бениофф.

Будущее за ростом, но путь будет тернистым. «Передача всего ИИ — риск для всей компании», — подчеркивает он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип
Что будет с Путиным осенью
Что будет с Путиным осенью Юрий Федоренко
Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев