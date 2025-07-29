Марк Бениофф: ИИ и люди будут работать вместе 29.07.2025, 19:17

ИИ нельзя доверить все.

Генеральный директор компании Salesforce (один из лидеров в области продаж, клиентском сервисе, маркетинге, аналитике и ИИ) Марк Бениофф убежден, что будущее — за совместной работой человека и искусственного интеллекта, несмотря на текущие сложности, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Компании обещают светлое будущее с ИИ, сокращают персонал и выражают обеспокоенность быстрыми изменениями. Более половины руководителей признают, что ИИ «разрывает их компании на части».

Бениофф говорит, что главная проблема — не технология, а неподготовленность компаний и сотрудников к темпу перемен. «Управление такими изменениями — крайне сложная задача», — отметил он в интервью.

На январском форуме в Давосе Бениофф предсказал, что будущим CEO предстоит управлять смешанными коллективами: людьми и ИИ-агентами. В своей колонке для Financial Times он подчеркнул: «Быть человеком — наша суперспособность. ИИ не способен любить, страдать или выражать истинное сострадание».

ИИ должен повысить эффективность на 19%. Один ИИ-агент обзвонил 4 000 потенциальных клиентов за неделю. В службе поддержки ИИ обрабатывает 50% запросов, позволив сократить расходы на 17%.

«Мы стали продуктивнее, но не растем и не сокращаем штат радикально», — говорит Бениофф.

Будущее за ростом, но путь будет тернистым. «Передача всего ИИ — риск для всей компании», — подчеркивает он.

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